Tarımsal maliyetlerde artış sürüyor

HABER MERKEZİ

TZOB verilerine göre ocakta markette 41 ürünün 33’ünde fiyat arttı. Kabak, biber ve patlıcan zirveye çıkarken üretici de artan maliyet altında ezildi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), ocak ayına ilişkin üretici–market fiyat farkları ile tarımsal girdi maliyetlerindeki değişimleri açıkladı.

Ocak ayında markette incelenen 41 ürünün 33’ünde fiyat artışı, 7’sinde fiyat düşüşü görüldü. Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 67,2 ile kabak oldu. Kabağı yüzde 54,1 ile sivribiber, yüzde 48,5 ile patlıcan ve yüzde 41,7 ile salatalık izledi. Markette fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 14,6 ile kuru fasulye oldu. Kuru fasulyedeki düşüşü pırasa, portakal ve patates takip etti.

Girdi maliyetleri verilerine göre de ocak ayında amonyum nitrat gübresi aylık yüzde 6,2, amonyum sülfat gübresi yüzde 1,1, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 1 ve üre gübresi yüzde 0,8 oranında arttı. DAP gübresinde ise yüzde 0,5 oranında düşüş yaşandı. Son bir yılda ise 20.20.0 kompoze gübresinin yüzde 39,9, üre gübresinin yüzde 38,2, DAP gübresinin yüzde 35,7, amonyum nitrat gübresinin yüzde 28,7 ve amonyum sülfat gübresinin yüzde 26,4 oranında arttığı açıklandı.

Besi yeminde yıllık artış yüzde 33,1, süt yeminde yüzde 30 oldu. Elektrik ücretleri bir yılda yüzde 12,8, tarım ilacı yüzde 35,9, mazot yüzde 21,8 oranında yükseldi.