Tarkan 2026 Konseri: Volkswagen Arena Tarkan Konseri Ne Zaman, Biletler Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Megastar Tarkan, Avrupa turnesinin ardından Türkiye’de sahnelere büyük bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile hayranlarını heyecanlandıran ünlü sanatçı, İstanbul’da bulunan Volkswagen Arena’da 4 büyük konser vereceğini açıkladı. Geçtiğimiz yıl yayımladığı Kuantum 51 albümüyle müzik listelerinde geniş yankı uyandıran Tarkan, yeni albümündeki şarkılardan sahne performanslarına kadar unutulmaz bir gece vaat ediyor. Peki Tarkan 2026 konseri ne zaman? Biletler hangi tarihte satışa çıkacak ve fiyatlar ne kadar olacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

TARKAN 2026 KONSERİ NE ZAMAN?

Ünlü sanatçı, uzun bir aranın ardından İstanbul’da düzenleyeceği konser serisiyle yeniden sahneye dönüyor. Tarkan’ın Volkswagen Arena’da vereceği konser tarihleri şöyle:

16 Ocak 2026

17 Ocak 2026

20 Ocak 2026

23 Ocak 2026

Megastar, bu dört özel gecede hem klasikleşmiş hitlerini hem de yeni albümündeki parçaları seslendirecek.

VOLKSWAGEN ARENA TARKAN KONSER BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Tarkan konser biletleri, hayranlar tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor. Organizasyon yetkililerinin açıkladığı bilgilere göre:

Biletler 19 Kasım Çarşamba günü, saat 11.00’de Biletix’te satışa çıkacak.

Bilet fiyatları ise satış başladığında netleşecek. Yoğun talep beklenen konserler için biletlerin kısa sürede tükenmesi öngörülüyor.

TARKAN’IN AVRUPA TURNESİ SONRASI TÜRKİYE HEYECANI

Megastar Tarkan, geçtiğimiz yaz Hollanda’da başladığı Avrupa Turnesi ile büyük ses getirmişti. Almanya, İngiltere, Avusturya ve İsviçre’de sahne alan ünlü sanatçı, hem yeni albümündeki şarkıları hem de sevilen klasiklerini hayranlarıyla buluşturdu. Türkiye’deki konserleri ise yoğun istek üzerine planlandı ve Volkswagen Arena’da büyük bir müzik şöleni hazırlığı başladı.

Konser Tarihleri ve Bilet Satış Bilgileri Tablosu

Konser Tarihi Yer Bilet Satış Tarihi Bilet Platformu 16 Ocak 2026 Volkswagen Arena 19 Kasım Çarşamba – 11:00 Biletix 17 Ocak 2026 Volkswagen Arena 20 Ocak 2026 Volkswagen Arena 23 Ocak 2026 Volkswagen Arena

Tarkan 2026 konseri ne zaman olacak?

Konserler 16, 17, 20 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde Volkswagen Arena’da gerçekleşecek.

Tarkan konser biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Biletler 19 Kasım Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla Biletix’te satışa açılacak.

Tarkan konser bilet fiyatları belli oldu mu?

Bilet fiyatları satış başladığında açıklanacak.

Tarkan konseri nerede yapılacak?

Konserler İstanbul’da bulunan Volkswagen Arena’da gerçekleştirilecek.

Biletler hangi platformdan alınacak?

Biletler yalnızca Biletix üzerinden satışa sunulacak.