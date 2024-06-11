Tarkan, beklenen albümünden 20 saniyelik yeni şarkı videosu paylaştı

Sanatçı Tarkan, yeni albümündeki bir şarkının 20 saniyelik bölümünü paylaştı.

Sanatçı Tarkan, merakla beklenen ''Kuantum 51'' adlı yeni albümündeki bir şarkının 20 saniyelik bölümünü sosyal medya hesabından yayımladı.

Tarkan, paylaşımın altına şu notu düştü: "Merhaba, 14 Haziran'a sadece 4 gün kaldı. Albüm yakında sizlerle olacak, umarım beğenirsiniz. Ama bence çok beğeneceksiniz."

Tarkan, yeni albümüyle ilgili olarak "Biliyorum 'Artık bitsin bu albüm, çıksın yeni şarkılar' diyorsunuz. İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız. Albümün mixleri için Utku Ünsal kardeşimle gece gündüz stüdyolardayız. Az kaldı" bilgisini vermişti.

Tarkan, yeni albümünün çıkış tarihini de "Yeni albümüm 14 Haziran'da sizlerle" sözleriyle duyurmuştu.