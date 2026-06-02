Tarkan'dan Ankara’da ücretsiz konser: Biletler için tarih açıklandı
Megastar Tarkan, 5 Haziran'da Ankara'daki Başkent Millet Bahçesi'nde sahne alacak. Ücretsiz düzenlenecek konser için davetiyeler 2 Haziran'da genel dağıtıma açılacak.
Megastar Tarkan, Koç Holding'in 100. yıl kutlamaları kapsamında 5 Haziran'da Ankara'daki 'Başkent Millet Bahçesi'nde sahne alacak.
Ücretsiz düzenlenecek konser için davetiyeler 2 Haziran'da Biletix'te genel dağıtıma açılacak.
Etkinlik alanının kapıları saat 17.00'de açılacak, Tarkan'ın ise saat 21.30'da sahneye çıkması planlanıyor.
Tarkan, konseri sosyal medya hesabından yaptığı "Görüşürüz Ankara" paylaşımıyla duyurdu.