Tarkan'dan Ankara’da ücretsiz konser: Biletler için tarih açıklandı

Megastar Tarkan, 5 Haziran'da Ankara'daki Başkent Millet Bahçesi'nde sahne alacak. Ücretsiz düzenlenecek konser için davetiyeler 2 Haziran'da genel dağıtıma açılacak.

Kültür Sanat
  • 02.06.2026 06:33
Megastar Tarkan, Koç Holding'in 100. yıl kutlamaları kapsamında 5 Haziran'da Ankara'daki 'Başkent Millet Bahçesi'nde sahne alacak.

Ücretsiz düzenlenecek konser için davetiyeler 2 Haziran'da Biletix'te genel dağıtıma açılacak.

Etkinlik alanının kapıları saat 17.00'de açılacak, Tarkan'ın ise saat 21.30'da sahneye çıkması planlanıyor.

Tarkan, konseri sosyal medya hesabından yaptığı "Görüşürüz Ankara" paylaşımıyla duyurdu.

