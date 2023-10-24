Tarkan'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel marş: "Sen rahat uyu"

Sanatçı Tarkan Tevetoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Atatürk için "Sen Rahat Uyu" adlı marşı besteledi. “Sen Rahat Uyu”, tüm dijital müzik platformlarında dinlenebiliyor.

Türk pop müziğinin önemli seslerinden Tarkan Tevetoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Atatürk için "Sen Rahat Uyu" adlı marşı besteledi.

Söz ve müziği Tarkan imzasını taşıyan, düzenlemesi Ateş Berker Öngören’e ait olan “Sen Rahat Uyu”, dijital müzik platformlarında dinlenebiliyor.

Tarkan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümü ve Mustafa Kemal Atatürk için marş besteledi.

Megastar'ın Atatürk’e ve tüm Türkiye’ye armağan ettiği, söz ve müziği kendi imzasını taşıyan, düzenlemesi Ateş Berker Öngören’e ait olan “Sen Rahat Uyu”, şimdi tüm dijital müzik platformlarında dinlenebiliyor.

Marşın sözleri şöyle:

Sen rahat uyu / Yüreğimizdesin her an / Sen rahat uyu / Biz hep izindeyiz atam

Sana olan bu aşk / Ebediyete kadar / Bizdeki bu yangın / Hiç sönmez hep yanar

Sen ne karanlıkları / Işığına boğdun / O puslu ufuklardan / Umut olup da doğdun

Sana olan bu aşk / Ebediyete kadar / Bizdeki bu yangın / Hiç sönmez hep yanar

Sende buldu bu ulus / Sende buldu uygarlığın anahtarını / Cumhuriyetle bu vatana / Sen açtın aydınlığın kapılarını

Sen rahat uyu / Rehberiyiz biz yolunun / Sen rahat uyu / Bekçisiyiz doğrunun

Sana olan bu aşk / Ebediyete kadar / Bizdeki bu yangın / Hiç sönmez hep yanar

Sende buldu bu ulus / Sende buldu uygarlığın anahtarını / Cumhuriyetle bu vatana / Sen açtın aydınlığın kapılarını

Sen rahat uyu / Sırtın yere gelmez atam Adına toz kondurmayız / Tetikteyiz her an

Sen rahat uyu / Hiç merak etme atam / Yazdığın tarih / Hep olacak dillerde destan

Sen rahat uyu / Sırtın yere gelmez atam / Adına toz kondurmayız / Tetikteyiz her an

Sen rahat uyu / Hiç merak etme atam / Gönüllerdeki yerin / Baki olacak her zaman

Sana olan bu aşk / Ebediyete kadar / Bizdeki bu yangın / Hiç sönmez hep yanar