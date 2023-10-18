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Tarkan'dan Gazze paylaşımı: Sadece savaş suçu değil, insanlık suçu

Sanatçı Tarkan, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı hakkında yaptığı paylaşımda tüm insanlığın savaşı durdurmak için harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Tarkan, İsrail'in saldırısının ise sadece savaş suçuu değil, insanlık suçu olduğunu söyledi.

Güncel
  • 18.10.2023 13:59
  • Giriş: 18.10.2023 13:59
  • Güncelleme: 18.10.2023 14:11
Kaynak: Haber Merkezi
Tarkan'dan Gazze paylaşımı: Sadece savaş suçu değil, insanlık suçu
Fotoğraf: Depophotos

Sanatçı Tarkan, İsrail'in dün (17 Ekim Salı) Gazze'de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yaptığı saldırıyı insanlık suçu olarak nitelendirdi. 

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Tarkan, savaşın durdurulması için tüm insanlığın harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Tarkan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün İsrail’in Gazze’de bombaladığı hastanede masum sivilleri hedef alması, çocukları, kadınları öldürmesi kabul edilemez. Bu sadece bir savaş suçu değil, insanlık suçu ve utancıdır. Bu vahşetin, bu zulmün durdurulması için tüm dünya, tüm insanlık ayağa kalkmalı ve acilen harekete geçmelidir."

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