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Tarkan'dan Gebze'deki hayvan katliamına tepki

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon Merkezi'nde aralarında yavru kedi ve köpeklerin de olduğu 50'ye yakın hayvan zehirlenerek öldürülmesine sanatçı Tarkan'dan tepki geldi.

Güncel
  • 11.10.2024 21:35
  • Giriş: 11.10.2024 21:35
  • Güncelleme: 11.10.2024 21:45
Kaynak: Haber Merkezi
Tarkan'dan Gebze'deki hayvan katliamına tepki

Kamuoyunda "katliam yasası" olarak bilinen tasarının Meclis'ten geçmesinin ardından sokakta yaşayan hayvanlara yönelik katliam sürüyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon Merkezi'nde aralarında yavru kedi ve köpeklerin de olduğu 50'ye yakın hayvan zehirlenerek öldürüldü. Hayvanların çöp konteynerlerine iğneyle öldürülmüş halde poşetlere koyulup atılması ülkede büyük tepkiye neden oldu.

Sanatçı Tarkan da X hesabından paylaşımda bulunarak açıklama yaptı.

Tarkan, şu ifadeleri kullandı:

"Yürürlükteki sokak hayvanları yasasının bu katliamlara çanak tutacağı belliydi. Bunlara sebep olanlar, bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz? O sızlamayan vicdanlarınıza yazıklar olsun! #GebzedeKatliamVar #YasayıGeriÇek"

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