Tarkan'dan kadın eylemlerine destek: Başıboş psikopatları sokaktan toplayın

Şarkıcı Tarkan, kadın cinayetlerine karşı sokağa çıkan kadınlara destek verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tarkan, "Başıboş hayvanları değil, başıboş psikopatları sokaktan toplayın! Güvenli sokaklar istiyoruz" dedi.

Tarkan, Fatih'te sur önünde öldürülen genç kadınlar için eylem yapanların fotoğrafını paylaşarak, "Kadının, çocuğun, doğanın, hayvanın... Dünyanın başına ne kötülük geliyorsa erkek yüzünden geliyor. Şiddet, cinayet, taciz, tecavüz, savaşlar... Erkekliğimden utanır oldum. Tüm kalbimle ve desteğimle yanınızdayım kadınlar" sözleriyle eyleme destek çıktı.

Tarkan, daha sonra yeni bir paylaşım daha yaparak, sokak köpeklerinin toplatılması için çıkan yasayı hatırlattı.