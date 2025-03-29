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Tarkan'dan 'Maltepe' paylaşımı: "Ülkem adına bana umut veriyor"

Sanatçı Tarkan Tevetoğlu, Instagram ve X hesabından Maltepe'de gerçekleştirilen mitingi paylaşarak, "Ülkem adına bana umut veriyor" notunu paylaştı.

Güncel
  • 29.03.2025 20:46
  • Giriş: 29.03.2025 20:46
  • Güncelleme: 29.03.2025 20:50
Tarkan'dan 'Maltepe' paylaşımı: "Ülkem adına bana umut veriyor"

Tarkan, CHP’nin düzenlediği Maltepe Mitingi’nden fotoğraf paylaştı.

Ünlü şarkıcı “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.” Bugün bu sözün anlamını daha derinden hissediyoruz. Günlerdir her kesimden insanın, en temel hakları olan demokrasi ve adalet için omuz omuza verdiğini görmek, ülkem adına bana umut veriyor” mesajını paylaştı.

"DİLEĞİM GENÇLERİN SERBEST BIRAKILIP, ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMASI"

Gösterilerde tutuklanan ünüversitelilere de dikkat çeken Tarkan “Bayram arifesinde en büyük dileğim ise masum çocukların ve gençlerin serbest bırakılıp, özgürlüğüne kavuşması…” ifadelerine yer verdi.

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