Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tarkan'dan Mattia Ahmet Minguzzi için 'adalet' çağrısı

Tarkan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürüldüğü cinayette verilen takipsizlik kararına sert tepki gösterdi. Ünlü sanatçı, adaletin yerini bulmadığını vurgulayarak "Toplumca hukukun ışığında adil kararlar ve cezalar istiyoruz" dedi.

Güncel
  • 22.05.2025 00:03
  • Giriş: 22.05.2025 00:03
  • Güncelleme: 22.05.2025 00:24
Tarkan'dan Mattia Ahmet Minguzzi için 'adalet' çağrısı

Tarkan, Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde verilen takipsizlik kararına sosyal medyadan tepki gösterdi.

"Suça kılıf aramak yerine adil kararlar istiyoruz" diyen Tarkan, toplumun karanlığa sürüklenmek yerine hukukun ışığında huzur istediğini vurguladı.

Tarkan, şu ifadeleri kullandı;

"Her gün daha çok karanlığa sürüklenmek değil, aydınlığa çıkmak istiyoruz. Suça, suçluya kılıf aramak yerine, toplumca hukukun ışığında adil kararlar ve cezalar istiyoruz. Huzur istiyoruz."

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti: Gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi
BirGün'e Abone Ol