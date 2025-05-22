Tarkan'dan Mattia Ahmet Minguzzi için 'adalet' çağrısı

Tarkan, Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde verilen takipsizlik kararına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Her gün daha çok karanlığa sürüklenmek değil, aydınlığa çıkmak istiyoruz. Suça, suçluya kılıf aramak yerine, toplumca hukukun ışığında adil kararlar ve cezalar istiyoruz. Huzur istiyoruz. #AhmetMattiaMinguzziicinadalet — Tarkan (@tarkan) May 21, 2025

"Suça kılıf aramak yerine adil kararlar istiyoruz" diyen Tarkan, toplumun karanlığa sürüklenmek yerine hukukun ışığında huzur istediğini vurguladı.

Tarkan, şu ifadeleri kullandı;

"Her gün daha çok karanlığa sürüklenmek değil, aydınlığa çıkmak istiyoruz. Suça, suçluya kılıf aramak yerine, toplumca hukukun ışığında adil kararlar ve cezalar istiyoruz. Huzur istiyoruz."