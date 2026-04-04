Tarkan'dan "Milli takım marşı" açıklaması

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak düzenleyeceği Dünya Kupası'na katılmasının kesinleşmesinin ardından herkes merakla Milli Takım marşını beklemeye başladı. 2002'deki Dünya Kupası'nda Milli Takım için hazırladığı şarkı hâlâ çok dinlenen Tarkan'dan bu konuda ilk açıklama geldi.

  • 04.04.2026 16:21
  • Giriş: 04.04.2026 16:21
  • Güncelleme: 04.04.2026 20:38
Kaynak: Haber Merkezi
A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılmasının ardından milli takım marşını kimin hazırlayacağı tartışılmaya başlandı.

En merak edilen konuların başında 2002 Dünya Kupası'nda hazırladığı "Bir Oluruz Yolunda" adlı şarkısı hâlâ hafızalarda yerini koruyan Megastar Tarkan'ın yeni bir şarkı hazırlayıp hazırlayamayacağı oldu.

Havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tarkan bu konuya şöyle cevap verdi:

"Var olan marşın çok güzel olduğunu düşünüyorum. Yenisine gerek var mı, bunu düşünmek lazım.

Uçakta bir şeyler oldu gelirken. Söz vermiyorum ama yakında sürprizler olabilir."

Tarkan'ın bu sözlerine Sinan Akçıl sosyal medya hesabından "Gerek var" diyerek yanıt verirken, sosyal medyada kullanıcılar Akçıl'a sert tepki gösterdi.

