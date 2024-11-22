Tarkan'dan Nasuh Mahruki'ye destek

Ünlü şarkıcı Tarkan'dan Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'ye destek mesajı geldi.

Tarkan, 'Nasuh Mahruki yalnız değildir' etiketiyle yaptığı paylaşımda "Ülkesinin zor gününde canla başla halkının yanında olan Nasuh Mahruki’nin biz de bu zor zamanında yanındayız" ifadelerini kullandı.

AKUT kurucularından ve eski başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.