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Tarkan'dan Nasuh Mahruki'ye destek

Ünlü şarkıcı Tarkan, Nasuh Mahruki'ye paylaştığı destek mesajında, "Biz de bu zor zamanında yanındayız" ifadelerini kullandı.

Güncel
  • 22.11.2024 09:24
  • Giriş: 22.11.2024 09:24
  • Güncelleme: 22.11.2024 09:37
Kaynak: Haber Merkezi
Tarkan'dan Nasuh Mahruki'ye destek
Fotoğraf: DepoPhotos

Ünlü şarkıcı Tarkan'dan Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'ye destek mesajı geldi.

Tarkan, 'Nasuh Mahruki yalnız değildir' etiketiyle yaptığı paylaşımda "Ülkesinin zor gününde canla başla halkının yanında olan Nasuh Mahruki’nin biz de bu zor zamanında yanındayız" ifadelerini kullandı.

AKUT kurucularından ve eski başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

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