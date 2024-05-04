Tarkan'dan sokak hayvanları için çağrı: "Öldürmek bir çözüm değil"

Ünlü şarkıcı Tarkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sokak hayvanlarına destek çıktı.

Kocaeli Valiliği'nin, günlerdir ülke gündemini meşgul eden sokak hayvanlarıyla ilgili alınacak tedbirlerle ilgili yaptığı duyuru tartışma yaratmıştı.

Yapılan duyuruda belediyelerin sorumluluklarının altı çizilirken, iyileşme veya çevreye zararını önleme umudu olmayan köpeklerin en az acı veren ve en hızlı şekilde ölümünü sağlayan yöntemlerle öldürülmesi ile ilgili çalışma başlatılması talimatını verdi.

Ünlü sanatçı Tarkan da bu tartışmaya sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile dahil oldu.

"MANTIKLI ÇÖZÜMLERLE YAKLAŞILMALI"

Ünlü şarkıcı yaptığı sosyal medya hesabı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sokak hayvanlarını öldürmek bir çözüm değil. Belediyelerin sokak hayvanları konusuna daha vicdani ve mantıklı çözümlerle yaklaşması gerek. Sokak hayvanları, sistematik kısırlaştırmayla, barınakların artırılmasıyla kontrol altına alınabilir. Bize katliamlar değil, elimizi kalbimize koyarak bulduğumuz çözümler yakışır"