Tarkan'dan yeni albüm müjdesi: Tarihi belli oldu

Bir süredir albüm hazırlıklarını sürdüren Tarkan, yeni albümünün adını ve çıkış tarihini sosyal medya hesabından paylaştı.

Tarkan yeni albüm müjdesini vererek albm tarihini açıkladı. Son yıllarda yayınladığı 'Geççek' ve 'Son Durak' adlı şarkılarının ardından dinleyicilerinin yeni albümünü merakla beklediği sanatçı, albümün çıkış tarihini açıkladı.

14 HAZİRAN'DA GELİYOR

Tarkan, yaptığı son paylaşımda dinleyicilerinin merakını giderdi ve nihayet "Kuantum51" adlı yeni albümünü 14 Haziran'da piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Geçen nisanda, hazırlıkları devam eden albümün stüdyo çalışmalarından kareler paylaşan sanatçı, Utku Ünsal ile verdiği stüdyo pozlarına "Albümün mixleri için Utku Ünsal kardeşimle gece gündüz stüdyolardayız. Az kaldı" ifadelerini notunu düşmüştü.

Tarkan ayrıca, yeni albümünü “Biliyorum ‘artık bitsin bu albüm, çıksın yeni şarkılar’ diyorsunuz. İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız" sözleriyle müjdelemişti.