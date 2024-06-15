Tarkan'ın yeni albümünün maliyeti ortaya çıktı

Tarkan'ın yeni albümü 'Kuantum 51' dinleyicilerle buluştu. 14 Haziran'da piyasaya sürülen albümün maliyetinin 20 milyon TL olduğu öğrenildi.

Sanatçı Tarkan'ın ''Kuantum 51'' isimli yeni albümünün maliyeti ortaya çıktı.

Tarkan'ın 7 yıl aradan sonra çıkardığı 11’inci albümü ‘Kuantum 51’ için 20 milyon TL harcadığı öğrenildi.

A takımı aranjörlerle çalıştığı öğrenilirken Tarkan'ın, 12 şarkıya klip çektiği, tanıtım için de "kesenin ağzını açtığı" belirtildi.

10Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; ünlü şarkıcılar albüm için bir stüdyoyla çalışırken Tarkan en iddialı 4 stüdyoyu eş zamanlı olarak kapattı.

Tarkan'ın yeni albümü 14 Haziran'da dinleyicilerle buluştu.

En son bir gazlı içecek markasıyla 150 milyon TL’ye anlaşan Tarkan, yaptığı sözleşme gereği Ağustos ayında 7 kentte halk konseri verecek.