Tarkan, yeni şarkısının bir bölümünü paylaştı

Tarkan, 14 Haziran'da yayınlanacağını duyurduğu "Kuantum 51" adlı yeni albümünün ilk şarkısından bir bölümü paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde yeni bir albüm hazırlığı içerisinde olduğunu duyuran Tarkan, yeni şarkılarından birinden 10 saniyelik bir bölümü yayınladı.

Tarkan, Kuantum 51, isimli albümünde yer alacak olan bir şarkıdan 10 saniyelik bölümü YouTube hesabı üzerinden paylaştı.

Tarkan, yeni albümünün 14 Haziran'da dinleyicilerle buluşacağını açıklamıştı.

Tarkan, yeni albümüyle ilgili olarak “Biliyorum ‘artık bitsin bu albüm, çıksın yeni şarkılar’ diyorsunuz. İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız. Albümün mixleri için Utku Ünsal kardeşimle gece gündüz stüdyolardayız. Az kaldı" ifadelerini kullanmıştı.