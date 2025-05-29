Tarkan’dan Berlin’de unutulmaz gece

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Türk pop müziğinin megastarı Tarkan, Almanya’nın başkenti Berlin’deki konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Binlerce kişinin akın ettiği konserde Aşık Veysel’in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü, geçen ay hayatını kaybeden annesini anarak söyleyen Tarkan, izleyenleri hem eğlendirdi hem de duygulandırdı.

Berlin Arena Salonu'ndaki konser, özel tasarlanan sahne dekoru ve etkileyici ışık gösterileriyle görsel ve işitsel şölene dönüştü. Tarkan, geçmişten günümüze uzanan hit parçalarının yanı sıra yeni şarkılarını da seslendirdi. Sahnedeki enerjisi ve müzisyenleriyle kurduğu güçlü uyum, izleyicilerden tam not aldı.

"Anneciğim, görüyor musun?"

Gecenin en duygusal anı ise Tarkan’ın, Aşık Veysel’in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirdiği an oldu. Şarkıyı, gözleri dolu söyleyen Tarkan, "Bu, annemin en sevdiği şarkıydı" diyerek geçen ay hayatını kaybeden annesini andı.

Seyircilerden telefon ışıklarını açmalarını isteyen sanatçı, "Anneciğim, görüyor musun?" sözleriyle salonda duygusal bir atmosfer yarattı. Binlerce kişi ışıklarını yakarak Tarkan’a destek oldu.

Annesini yakın zamanda kaybeden sanatçı, "Anne kaybetmenin acısını yaşayanlar beni anlar. Siz olmasaydınız bu kadar kolay atlatabilir miydim, bilmiyorum. Zaten kolay atlatılabilecek bir şey değil" diyerek duygularını paylaştı.

Çocukluğunun bir bölümünü Almanya’da geçiren Tarkan'ın, seyirciye Almanca birkaç kelimeyle seslenmesi de salondan büyük alkış aldı.