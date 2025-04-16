Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu hayatını kaybetti
Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak: DHA
Ünlü şarkıcı Tarkan'ın Antalya'da yaşayan annesi Neşe Tevetoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Neşe Tevetoğlu'nun kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenilirken Avrupa turnesi konserleri kapsamında Almanya'da olan Tarkan, annesinin vefat haberinin ardından sabah saatlerinde İstanbul'a geldi.
Neşe Tevetoğlu'nun yarın İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Tevetoğlu bir süredir bacağındaki sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.