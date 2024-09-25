Tarla ve inşaatta 3 işçi çalışırken yaşamını yitirdi

Emek Servisi

Yurdun dört bir yanından iş cinayeti haberleri gelmeye devam ediyor. Dün ve önceki gün de 3 işçi çalışırken hayatını kaybetti. Kütahya’da bir günde 2 iş cinayeti meydana geldi. 2 olayda da işçiler, traktör kazasıyla hayatını kaybetti.

18 yaşındaki lise öğrencisi Ramazan Göktepe, Simav ilçesi Karacaören köyünde, tarlaya çalışmaya gittiği sırada traktörün uçuruma devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Altıntaş ilçesinde bulunan Pınarcık köyünde de çift sürmek için tarlasına giden Süleyman Kule’nin kullandığı kabinsiz traktör devrildi. Kule, kabinsiz traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde de bir inşaat işçisi elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Beton mikseri operatörü olarak çalışan 36 yaşındaki Ömer Alper, beton dökme işlemi sırasında elektrik akımına kapıldı. Alper ağır yaralanırken, işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Elektrik hatlarındaki enerjinin kesilmesinin ardından müdahalede bulunulan Ömer Alper, Şiran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. İnşaat şirketinin yetkilileri, gözaltına alındı.