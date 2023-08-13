Tarla yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Eskişehir’de çıkan tarla yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet ve Gökbahçe mahalleleri arasında bulunan bir tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Seyricek Gözetleme Kulesi’nde bulunan görevli, dumanları gördükten sonra saha ekiplerine haber verdi. Seyitgazi, Kırka ve Gazlıgöl bölgelerinde konuşlu bulunan 3 adet arazöz, 1 adet su tankeri ve Eti Maden’e ait bir itfaiye aracı zaman kaybetmeden alevlere müdahale etti.

Yangının, tarım arazisinin yanında bulunan ormanlık alana sıçrama tehlikesini göz önünde bulunduran ekipler, traktörleriyle bölgeye gelen çiftçilerin de yardımıyla çalışma yaptı.

Kısa sürede söndürülen yangın sonrası bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.