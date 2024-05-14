Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin 'yokluğun tespiti' davası reddedildi

Çocuk ve kadınlar başta olmak üzere, güvenli ortam yaratma perspektifi üzerine 2007’de kurulan Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği'ne yönelik açılan iki davadan "yokluğun tespiti" davasında mahkeme, davanın reddine karar verdi.

MLSA'nın aktardığına göre, Tarlabaşı Toplumu Destekleme Derneği’ne İstanbul Valiliği tarafından açılan “yokluğun tespiti” davasının karar duruşması Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi 8’inci Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ve valiliğin avukatı ile dernek avukatları Sevgi Kalan Güvercin ve Selmin Cansu Demir katıldı.

Dernek avukatlarından Sevgi Kalan Güvercin, "Bekletici mesele yapılan dosya ile bu dosyanın hukuki dayanakları farklıdır. Bilirkişi raporu doğrultusunda davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Ara karar kuran mahkeme, İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosya ile bu dava dosyasının hukuki dayanaklarının farklı olduğunu ve bekletici mesele yapılmasının esasa etkili olmayacağı gerekçesiyle bekletici mesele yönündeki talebin reddine karar verdi.

Öte yandan derneğin feshine ilişkin dava devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Yoksulluk, ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en yoğun şekilde yaşandığı Beyoğlu-Tarlabaşı’nda, bir toplum merkezi modeli olan Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği (bilinen adıyla Tarlabaşı Toplum Merkezi – TTM) kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya.

25 Haziran 2021’den bu yana bazı medya organlarının karalama haberlerle hedef gösterdiği dernek, Haziran-Eylül 2021 döneminde çeşitli denetimlerden geçti. Denetimlerin ardından merkez hakkında iki ayrı dava açıldı.

İstanbul Valiliği tarafından İstanbul 8. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde “Derneğin amacının gerçekleşmesinin olanaksız hale geldiği” gerekçesi ile derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespit edilmesi talepli bir dava açıldı. Bu davanın ilk duruşması, 14 Nisan 2022 Perşembe 11.45’te İstanbul 8. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Aile Bakanlığı, Valilik yanında müdahillik talebi iletti. TTM avukatları, “15 yıldır var olan, kamuyla ortak iş yapan bir dernek nasıl yok olabilir” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği iddianame ile İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde “hukuka ve ahlaka aykırılık” gerekçeleriyle derneğin feshi davası da açıldı.