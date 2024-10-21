Tarlabaşı Toplum Merkezi’ne açılan kapatma davası ertelendi

Çocuk ve kadınlar başta olmak üzere, güvenli ortam yaratma perspektifi üzerine 2007’de kurulan Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği'ne “Kanun ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek” iddiasıyla açılan kapatma davası ertelendi.

Davanın dokuzuncu duruşması Çağlayan’daki İstanbul 18’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

MA'nın aktardığına göre duruşmada, merkez avukatları ve yöneticileri hazır bulundu. Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Hafıza Merkezi, Beyoğlu Kent Savunması’nın temsilcileri de duruşmayı izledi.

İçişleri Bakanlığı avukatı, dosyanın dernekler hukukunda uzman bir bilirkişi ile pedagog veya psikolog bilirkişinin de içerisinde yer aldığı bir heyete gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, 2 merkez yöneticisi hakkında İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden davanın sonuçlanmasından sonra bakanlığın talebinin değerlendirmesine karar verdi.

Duruşma, 17 Mart 2025'e ertelendi.

VALİLİĞİN AÇTIĞI DAVA REDDEDİLMİŞTİ

Tarlabaşı Toplumu Destekleme Derneği’ne İstanbul Valiliği tarafından “yokluğun tespiti” ile ilgili açılan davanın reddine karar verilmişti.