Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği’nin fesih davası ertelendi

Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği (TTM) hakkında “kanuna ve ahlaka aykırılık” iddiasıyla açılan fesih davasının 12’nci duruşması bugün saat 10.00’da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi’ndeki İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmayı TTM gönüllüleri, hak savunucuları ve diplomatik temsilciler izledi. Mahkeme bir önceki duruşmada; Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, İstanbul Barosu, İzmir Barosu, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği, Kırmızı Şemsiye Derneği, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), Sulukule Gönüllüleri Derneği ve Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği’nin (TODAP) fer’i müdahale taleplerini reddetti.

Mahkeme, TTM yöneticileri hakkında fesih davasıyla aynı gerekçelerle açılan ceza davasının sonucunu bekleme kararı verdi. Duruşma 16 Eylül 2026 saat 10.00’a ertelendi.

"SİVİL ALANI KORUMAYA ÇALIŞANLARA DUVAR ÖRÜLÜYOR"

Mahkemenin ara kararlarına ilişkin konuşan TTM gönüllüleri, taleplerinin reddedilmesine tepki gösterdi.

Açıklamada, “Bu duruşmayla TTM hakkındaki taciz kampanyasının yargı eliyle meşrulaştırılması çabalarının sürdüğünü bir kez daha gördük. Oysa yaşananlar, toplumun belli kesimlerine karşı nefret örgütleyerek kendini var eden iktidar odaklarının yargıyı nasıl araçsallaştırdığını ortaya koyuyor. Hem İçişleri Bakanlığı hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kadın ve çocuk haklarını korumak için çalışan bir derneğin karşısında davaya müdahil olması, bu derneğin kapatılması için uğraşmaları karşısında hak örgütlerinin TTM yanında müdahale talepleri reddedildi. Tüm sivil alanı ilgilendiren, herkesi tehdit eden, ‘çok takipçili hesaplar bizi yarın hedef alırlarsa bizim de hakkımızda fesih davası açılabilir’ diye korkutmaya çalışan bir davaya hak örgütlerinin müdahil olması engellendi” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Devletin sivil alana ve onu korumaya çalışanlara karşı ördüğü duvarda bu ara karar da bir tuğla aslında. Yine bu davanın uzatılmasını da aynı şekilde değerlendiriyoruz. Aynı safsatalarla açılmış ceza davalarıyla TTM gönüllüsü arkadaşlarımız hedef alınırken fesih davası da bilinmezliğe uzatılıyor, bu sayede TTM fiilen kapatılmaya çalışılıyor. Kapatma kararı verilmese dahi, kapatma davalarının kendisinin yarattığı tehditler bile sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını yürütemez hale gelmesine sebep olabiliyor. Bu da en çok ötekileştirilen, zaten haklara erişimi güç olan grupları etkiliyor. Asgari ücretin açlık sınırı altında açıklandığı Türkiye’de, kamu kaynakları yoksul kadın ve çocuklar için değil, yoksul kadın ve çocuklarla çalışan bir derneği taciz etmek için harcanıyor. Bu adaletsizliğe itirazımız sürecek.”