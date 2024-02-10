Tarlabaşı’nda park halindeki kamyonette yangın

Beyoğlu’nda park halindeki kamyonetin içindeki tahta paletler henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alarak yandı.

Yangın nedeniyle Tarlabaşı Caddesi üzerinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Yangın, Tarlabaşı Bulvarı üzerinde saat 14.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde park halinde bulunan kamyonetin içindeki tahta paletlerde yangın çıktı.

Kamyonetten dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Esnaf yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken tahta paletler kullanılmaz hale geldi.

Yangına müdahale eden esnaf Uğur Boğaz, "Park halindeki kamyonetin içinde odunlar vardı. Sahibi o şekilde bırakıp gitmiş. Biz dumanları gördük. Esnaf olarak yangına ilk müdahaleyi yaptık. Daha sonra itfaiyeyi aradık. Kamyonette ölen ya da yaralanan yoktu" dedi.

Yangın nedeniyle Tarlabaşı Bulvarı Aksaray istikametinde trafik tek şeritten verildi.