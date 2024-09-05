Tarlada 11, markette 55 TL

Ekonomi Servisi

Buğdaydan fındığa tüm üreticiler, bu yıl düşük alım fiyatları ve artan maliyetler nedeniyle hasat zamanını zor geçiriyor. Serbest piyasada tüccarlara düşük fiyattan ürün satmak zorunda bırakılan çiftçiler, tarladaki alım fiyatları ile maliyetleri karşılayamıyor. Üreticiden düşük fiyata verilen ürünler de yurttaşın mutfağına yüksek fiyatlardan giriyor. Tarladan markete ürün fiyatlarındaki değişim, kimi ürünlerde 5 katına kadar çıkıyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ağustos ayında üretici ve market arasındaki en yüksek farkların görüldüğü ürünleri açıkladı. Buna göre tarladan alım fiyatı ile marketteki etiketi arasında en yüksek fark olan ürün, yüzde 370,4 ile limon oldu. Limonda tarla ile market arasındaki fark neredeyse 5 kata ulaştı. Limon üreticisi, ürününü ortalama 11 liraya satabilirken markette limon fiyatları 52 lirayı aştı.

Fiyat farkı oranında limonu, havuç takip etti. Tarlada 8 liraya satılan havuç, market tezgahında yüzde 323,9 fark ile ile 34 liradan yer buldu. Bu ürünleri yüzde 262,1 ile kuru soğan ve yüzde 249,6’lık fark oranı ile kabak takip etti.

Bayraktar, patates hasadına ilişkin de bilgi vererek "Yazlık patatesin depolanamaması nedeniyle üretici fiyatları düştü. Pazarda ve markette ortalama 15 lira olan patateste üretici fiyatının 4,5 liraya kadar düşmesi üreticilerimizi mağdur etti. Patates ve soğanda geçmiş yıllarda olduğu gibi Toprak Mahsulleri Ofisinin devreye girmeli. Patates ve kuru soğana müdahale edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.