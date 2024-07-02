Tarlada 5, markette 35

Kilis'te kavurucu sıcağın altında domates hasadı başladı. 9 bin dekar alanda yetiştirilen domates tarlada 4 ila 5 TL arasında alıcı buluyor. Domates marketlerde 35 TL'den alıcı buluyor. Çiftçinin beklentisi ise tarlada 10-15 TL'den alınması.

Tarım işçileri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başladıkları mesaiye, güneşin altında öğle saatlerine kadar devam ediyor. Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "Fiyatlar geçen sene ile aynı oldu. Bu durum çiftçiyi mağdur etti. Çiftçi üretiyor aracılar kazanıyor. Ama yine de umudunu kaybetmediler. Rekoltenin yüksek olmasından dolayı üreticiler umudunu ikinci ve üçüncü kırıma bıraktı" dedi.