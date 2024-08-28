Tarlada, çadırda yük kadının üstünde

Emek Servisi

Mevsimlik tarım işçisileri, memleketlerini terk ederek geldikleri tarım arazilerinde pek çok sorunla baş başa kalıyor. Tarımda çalışan kadınların üzerindeki yük ise kaldıkları çadırlarda da devam ediyor. Sabah saat 05.00’te tarlaların yolunu tutan mevsimlik tarım işçisi kadınların tarlada mesaisi akşam 19.00’a kadar sürüyor.

Tarlada da çocuklarına bakmaya devam etmek zorunda olan kadınlar, çadırlarda da ev içi emek harcayarak mesai yapıyor. Elektriğin, suyun, tuvaletin dahi olmadığı arazilerde mevsimlik işçiler, yaşadıkları sorunları ANKA’ya anlattı.

Urfa Siverek’ten Ankara Şereflikoçhisar’a çalışmaya gelen 6 çocuk annesi Fatma Cengiz, "Buraya 6 yıldır geliyoruz. Çoluk, çocuğumuzla geliyoruz. Günlük 600 TL, her yerde günlük bin, bin 200 TL. Biz burada dikenlerin içinde sürünüyoruz, soğan topluyoruz çocuklarımızla. Sabah erkenden kalk gel, istirahat yok bir şey yok. Çoluk çocukla burada sürünüyoruz” diye konuştu. Cengiz, “İşçinin hiçbir değeri yok getirip tarlalarda süründürüyorlar. Günlük bu yevmiye ile çalışıyoruz, biz bunu mu hak ediyoruz? Bedava çalışıyoruz, aldığımız para günlük bir yiyeceğimize yetmiyor” dedi.

Tarım işçisi kadınların yaşadıkları sıkıntılara dikkati çeken Cengiz, "Erkekler kadınları umursamıyor. Biz gelip beraber çalışıyoruz, bizim erkeklerden ne farkımız var" cümleleriyle tarladaki cinsiyet eşitsizliğine tepki göstererek şöyle konuştu: ''Sabah kalkıp erkeklerin çaylarını, yemeklerini, çoraplarını baş ucuna verir, kalk der. Kadınlara demezler ki 'siz eziliyorsunuz, size günahtır, yardımcı olalım' yok. Erkekler kadınları umursamıyor. Biz gelip beraber çalışıyoruz, bizim erkeklerden ne farkımız var?” 3 çocuğu ve eşi ile birlikte mevsimlik tarım işçiliği yapan Fadile Kurt da özetle şu ifadeleri kullandı: "Akşam gittiğimizde yemek yapıyoruz, çamaşır yıkıyoruz, çocukların banyosu derken geç vakite kadar çalışıyoruz. Bütün zorluk kadınların üzerinde.”