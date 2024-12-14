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Tarlada çalışan çiftçi traktör kazasında öldü

Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 63 yaşındaki Erdoğan Çifci, hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 14.12.2024 13:17
  • Giriş: 14.12.2024 13:17
  • Güncelleme: 14.12.2024 13:17
Kaynak: İHA
Tarlada çalışan çiftçi traktör kazasında öldü


Edinilen bilgilere göre kaza, Ziyagökalp Mahallesi yürüyüş yolu üzerindeki bir tarlada meydana geldi. Erdoğan Çiftci idaresinde 24 DH 668 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada ağır yaralanan Çifci, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çifci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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