Tarlada kriz daha da derinleşecek

Emek Servisi

Yanlış tarım politikaları, girdi maliyetleri ve iklim krizinin faturası bir kez daha üreticinin sırtına bindi. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,56 azalsa da yıllık bazda yüzde 31,45 arttı. Endeks, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 37,58 yükseldi.

Aylık bazda tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1,75 düşüş yaşanırken, ormancılıkta yüzde 1,66, balıkçılık ve su ürünlerinde ise yüzde 1,07 artış kaydedildi.

Ana gruplar incelendiğinde tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,69, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,03 azalış görülürken, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde fiyatlar yüzde 2,17 arttı. Yaz aylarında etkili olan zirai don, meyve fiyatlarını vurdu. Yumuşak ve sert çekirdekli meyveler yıllık bazda yüzde 137,84 ile en yüksek artışın görüldüğü alt grup oldu. Aylık değişimde ise en yüksek artış yüzde 28,84 ile sebze, kavun-karpuz ile kök ve yumru ürünlerinde yaşanırken, tropikal ve subtropikal meyvelerde sert düşüş dikkat çekti.

İKLIM KRİZ ÇİFTÇİYİ VURDU

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, 2025 yılında yaşanan zirai don ve kuraklığın tarımda çok ağır sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti. Niğde’nin önemli bir üretim merkezi olduğunu vurgulayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Niğde önemli bir üretim merkezi. 2024 yılında 600 bin tonun üzerinde elma üretimi gerçekleşmişti. Ancak zirai don nedeniyle Niğde’de 500 bin tonun üzerinde ürün kaybı yaşandı” dedi.

TARSİM ŞART ÜSTÜNE ŞART KOYDU

TARSİM uygulamalarını eleştiren Gürer, sigortası olan üreticilerin bile mağdur edildiğini belirterek, “TARSİM sigortası olanların ödemeleri yapılırken çok sayıda şart getirildi. Örneğin cevizde 8 yaşından önceki ağaçların zararı karşılanmadı. Üstelik bölgeden bölgeye farklı uygulamalar yapıldı. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olanlara dekar başına 5 liralık bir destek verildi. Ancak bu destek üreticiler için yeterli olmadı” diye konuştu.

ÜRETİCİYE DESTEK SİSTEMİ GEREKLİ

İklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkilerine dikkat çeken Gürer, son olarak şunları söyledi: “İklim değişikliğiyle önümüzdeki dönemde tarımda sorunlar artacak. TARSİM’in mutlaka yeniden yapılandırılması gerekiyor. Şu anda TARSİM neredeyse üreticinin ödediği primlerin yüzde 10’una varan kısmını gelir olarak yazıyor. Oysa üreticiyi destekleyen, zararı karşılayan bir sistem kurulmalı.”