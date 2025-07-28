Tarladaki yangını söndürmek isterken alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi

Çorum’un Ortaköy ilçesinde tarlasındaki anız yangınını söndürmeye çalışan şahıs, alevlerin ortasında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, Ortaköy ilçesine bağlı Aşdağul beldesi Ada mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada bulunan anızları yakan Mehmet Civan, alevlerin büyümesi üzerine kendi imkanlarıyla müdahale etmek istedi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevlerin arasında kalan Civan hayatını kaybetti. Yükselen dumanları ve alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Civan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Civan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.