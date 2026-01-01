Tarladan markete 4 kat fiyat farkı

Ekonomi Servisi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), 2025 yılının son ayına ilişkin tarımsal fiyat verilerini açıkladı. Aralık ayı verilerine göre bazı ürünlerde tarladan market rafına uzanan fiyat artışı dört katı aştı. Aralık ayında üretici ile market fiyatları arasındaki farkın en yüksek olduğu ürün havuç oldu. Havuç, tarlada 8 liradan satılırken markette 33 lira 93 kuruşa kadar çıktı. Böylece fiyat farkı yüzde 324’e ulaştı. Havuçtaki bu artışı mandalina, kabak ve yeşil soğan izledi. Mandalina tarlada 10 lira 50 kuruşken markette 36 lirayı aşan fiyatlarla satışa sunuldu.

Yıllık bazda yapılan değerlendirmede ise 2025’in zam şampiyonu limon oldu. Market fiyatlarında yüzde 133, üretici fiyatlarında ise yüzde 343’ü aşan artış kaydedildi. Limondaki artışı elma, fındık ve Antep fıstığı takip etti. Yıl boyunca fiyatı en çok düşen ürün yüzde 40,6 ile beyaz lahana olurken üretici tarafında en büyük değer kaybı yüzde 58,8 ile sivri biberde yaşandı. Çiftçinin girdi maliyetleri de dikkati çekti. Gübre fiyatları yıllık bazda yüzde 50’ye yaklaşırken yem fiyatları yüzde 30’un üzerinde arttı. Mazot fiyatları yıllık yüzde 21,9 yükselirken elektrik fiyatlarında da yüzde 12,8’lik artış yaşandı.