Tarladan markete fiyat makası açıldı

EKONOMİ SERVİSİ

Çiftçiler ürettiği her üründe zarar ederken girdi maliyetleri artmaya, tarla ve market arasındaki uçurum katlanmaya devam ediyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği mart ayı ve bu aya denk gelen Ramazan dönemine ilişkin üretici ve market fiyatlarındaki değişimleri paylaştı.

TZOB’un araştırmasına göre, Mart ayında en fazla fiyat farkı kuru fasulyede görüldü. Market fiyatlarıyla üretici fiyatları arasındaki uçurum 3 kata kadar ulaştı. Limon fiyatlarında aylık enflasyon yüzde 53,7 oldu. Patates şubat ayından mart ayına kadar yüzde 38,8 zamlandı. Limon, üreticide de en yüksek artışın kaydedildiği ürün oldu. Limon bir ayda üreticide yüzde 68,3, patates yüzde 28,3, Antep fıstığı yüzde 20 zamlandı.

Üreticinin girdi maliyetleri mart ayında da artışa devam etti. TZOB'un hesaplamasına göre mazot fiyatları yıllık bazda yüzde 11,1 arttı. Son bir yılda üre gübresi yüzde 32,3, süt yemi maliyetleri yüzde 24,9 arttı. Elektrik fiyatları son bir yılda yüzde 30,4 zamlandı.

DIŞ TİCARET DENGESİ SARSILDI

Girdi maliyetlerindeki artış, ithalat artışında etkili oldu. Tarım ve gıda sektörü, üretmeyi değil ithal etmeyi seçti. Yerli üretici ise ithalatın altında ezildi. TÜİK'in açıkladığı dış ticaret verilerinden yola çıkarak Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) tarafından hazırlanan rapora göre, ocak-şubat döneminde ülkenin tarım, gıda ve içecek sektörü dış ticaretinde denge negatife döndü. Sektör, 850 milyon dolarlık dış ticaret açığı verdi. İhracat, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3,39 düşerek 4,7 milyar dolara gerilerken ithalat yüzde 20,63 artışla 3,85 milyar dolara yükseldi.

Ocak-şubat döneminde en fazla ihracat, 516 milyon dolarlık rakamla şeker ve şekerli mamullerde gerçekleşti. Bu grubu, 472 milyon dolarlık ihracatla yaş meyveler ve 457 milyon dolarla sert kabuklu meyveler takip etti. Buğday unu ihracatında yüzde 37,5 oranında sert düşüş yaşandı.

İthalat kalemlerinde ise 915 milyon dolarlık hacimle hayvan yemi sektörü başı çekti. Bunu 708 milyon dolarla bitkisel yağ sektörü izledi. Hayvan yemi toplam ithalatın yüzde 28,55’ini oluştururken, bitkisel yağda bu oran yüzde 22,08 oldu. Ayrıca, canlı hayvan ticareti yüzde 11,82 ve kahve, çay, baharat grubu yüzde 5,06 ile diğer dikkati çeken ithalat alanları arasında yer aldı.