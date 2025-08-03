Tarladan sofralara eksilerek geliyor

EKONOMİ SERVİSİ

Yükselişi durdurulamayan gıda enflasyonu, cep yakmaya devam ediyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temmuzda markette 37 ürünün 19’unda fiyat artışı, 17’sinde ise fiyat azalışı görüldüğünü bildirdi.

Bayraktar, temmuzda üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 613,8 ile karpuzda görüldüğüne dikkati çekerek, şu ifadelere yer verdi:

“Karpuzdaki fiyat farkını yüzde 295,8 ile patlıcan, yüzde 275,3 ile salatalık, yüzde 247,6 ile yeşil soğan, yüzde 242,8 ile havuç takip etti. Karpuz 7,1 kat, patlıcan 4 kat, salatalık 3,8 kat, yeşil soğan 3,5 kat, havuç 3,4 kat fazlaya satıldı. Üreticide 1 lira 18 kuruş olan karpuz markette 8 lira 42 kuruşa, 7 lira 50 kuruş olan patlıcan 29 lira 68 kuruşa, 6 lira olan salatalık 22 lira 52 kuruşa, 10 lira olan yeşil soğan 34 lira 76 kuruşa, 12 lira olan havuç 41 lira 13 kuruşa satıldı.”

Temmuzda markette fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 37,8 ile limon olduğu bilgisini veren Bayraktar, limondaki fiyat artışını yüzde 14,3 ile yumurta, yüzde 12,8 ile elma, yüzde 5 ile kuru incir ve yüzde 3 ile mısırözü yağının takip ettiğini bildirdi.

TZOB’un açıkladığı verilere göre temmuz ayında bazı meyve ve sebzelerdeki fiyat artışı şöyle gerçekleşti:

Üreticide 12 lira olan havuç markette 41 lira 13 kuruşa satıldı.

Karpuzun üreticideki fiyatıyla marketteki fiyatı arasındaki fark yüzde 613,8 oldu.

Limonun fiyatı temmuzda yüzde 37,8 arttı.

İSTANBUL’DA REKOR KİRAZDA

İstanbul Ticaret Odası (İTO) da temmuz ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler ile değişim oranlarını açıkladı. Buna göre temmuzda kentte fiyatı bir önceki aya göre en çok artan ürün kiraz, en çok düşen ürün ise karpuz oldu.

Temmuzda bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 186 ürünün fiyatında artış, 38 adet ürünün fiyatında ise azalış izlendi.

Geçen ay fiyatı en fazla artan ürün yüzde 29,49 ile kiraz olurken, onu yüzde 28,46 ile çilek ve yüzde 25,10 ile limon takip etti. Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise yüzde 19,77 ile domates, yüzde 19,48 ile sivri biber, yüzde 18,97 ile çarliston biber ve yüzde 17,25 ile armut oldu. Geçen ay konserve (bezelye) fiyatı yüzde 14,57, turşu yüzde 12,68, rakı yüzde 10,88 ve kayısı yüzde 10,40 arttı.