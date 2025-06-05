Tarlalara fabrika inşa edecekler!

Karabük İl Genel Meclisi, Mart ayı toplantısında Yenice ilçesine bağlı Kayadibi Köyü için bir imar planı hazırladı. Hazırlanan plan ile tarlalara konut ve fabrika yapılmasının önü açıldı.

Filyos Endüstri Bölgesi ile Filyos Limanı’na yakın olan Kayadibi Köyü’nün öneminin arttığı ifade edilen plan teklifinde, “Bölgede yatırım yapmak isteyen yatırımcıların ve köylümüzün taleplerinin tamamının planlamaya alınarak düzgün bir şekilde yatırım yapılabilmesi ve düzenli-planlı yapılaşmanın olabilmesi için imar planı yapılması gerekmektedir” denildi.

MUHALEFET DE DESTEK VERDİ

İmar planı muhalefetin de destek vermesiyle oy birliğiyle kabul edildi. Ancak hazırlanan plan ile tarım arazilerinin konut, ticaret ve imalathane tesisi alanı olarak belirlendiği anlaşıldı. Kayadibi Köyü’nde yaşayan 83 yurttaş, tarım arazilerinin yapılaşmaya açılmasına olanak sağlayan imar planına karşı çıkıp itiraz dilekçesi verdi.

ATALARIMIZDAN MİRAS KALDI

Yurttaşların dilekçesinde, “Atalarımızdan bize miras kalan tarım arazileri için imar planı çalışmasının kamu yararı gütmediği gibi bizlerin de hayvancılık ve tarımsal üretimimizi, sakin ve huzur içindeki yaşama hakkımızı gasp edeceği aşikârdır. İl Genel Meclisi’nin bu kararı bizi mağdur etmektedir. İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıkta olan köyümüz için bu kadar detaylı bir imar planı yapılmasında da kamu yararının olmadığı açıktır.”

AKP’LİNİN FABRİKASI DA BU KÖYDE

Tarım arazilerinin yapılaşmaya açıldığı Kayadibi Köyü’nde AKP’li İl Genel Meclisi Üyesi Recep Tetik’in de fabrikası bulunuyor. Bir yurttaş, evinin yanındaki arazi için 12 Nisan 2021 tarihinde Karabük İl Özel İdaresi tarafından imar planı değişikliği yapıldığını belirtti. Plan değişikliği ile AKP’li İl Genel Meclisi Üyesi Recep Tetik’e ait olan arazinin ticaret alanına dönüştürüldüğünü ve ardından da araziye kereste fabrikası inşa edildiğini vurguladı.

Emekli olan ve avukat tutacak parası da olmadığını ifade eden yurttaş, tek başına yürüttüğü hukuk mücadelesi kazandı. Kastamonu İdare Mahkemesi 10 Kasım 2022’de yurttaşı haklı bularak, “Bölgede ticaret alanına ihtiyaç olmadığını ve orman alanına ulaşım etkilendiğini" belirterek İl Genel Meclisi’nin yaptığı plan değişikliğini oy birliğiyle iptal etti. Mahkeme, plan değişikliğinde kamu yararı bulunmadığını ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğunu da belirtmişti.