Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tarlasını sulamak isterken elektriğin çarptığı çiftçi hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 03.08.2024 17:26
  • Giriş: 03.08.2024 17:26
  • Güncelleme: 03.08.2024 17:26
Kaynak: İHA
Tarlasını sulamak isterken elektriğin çarptığı çiftçi hayatını kaybetti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde tarlasını sulamak amacıyla su kanalına dinamo bağlamaya çalışan çiftçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Sarıgöl ilçesine bağlı Afşar Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ramazana Kırlıer (55) tarlasını sulamak için su kanalına dinamo bağlantısı yapmak istedi. Bu sırada elektrik akımına kapılan talihsiz çiftçi Kırlıer, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BirGün'e Abone Ol