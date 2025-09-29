Tarlaya devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA’nın Aslanapa ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya devrilen kamyonetin sürücüsü Özgür Ersöz (29), hayatını kaybetti.

Kaza, Kütahya’nın Aslanapa ilçesi Haydarlar köyü yakınlarında meydana geldi. Özgür Ersöz yönetimindeki 43 ACE 472 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atarak tarlaya savrulan kamyonet, elektrik direğine çarparak durabildi. Ters dönen kamyonetin sürücüsü Özgür Ersöz, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Ersöz'ün cenazesi Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI