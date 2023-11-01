Tarlaya devrilen otomobilde 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi Bademli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 36 ALR 27 plakalı araç sürücüsü F.Y., henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tarlaya devrildi. Devrilen araçta sürücü F.Y., isimli şahıs yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil servis ve jandarma ekipleri gitti. Yaralı bölgeye gelen ambulansla Dinar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.