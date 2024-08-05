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Tarlaya uçan cipin sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 05.08.2024 13:22
  • Giriş: 05.08.2024 13:22
  • Güncelleme: 05.08.2024 13:22
Kaynak: İHA
Tarlaya uçan cipin sürücüsü yaralandı

Hatay’da takla atarak tarlaya uçan cipin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza; Hatay - Gaziantep yolu Hassa ilçe merkezi mevkiinde meydana geldi. E.B. idaresindeki 31 T 515 plakalı cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tarlaya uçtu. İhbar verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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