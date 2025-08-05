Tarlaya uçan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonetin sıkıştırması sonucunda otomobil bariyerlere çarpıp tarlaya uçtu. Kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 05.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri Mezit boğazında meydana geldi. Ankara’dan Bursa istikametine seyir halinde olan Kazım G. (53) yönetimindeki 16 BLG 53 plakalı otomobili, iddiaya göre plakası belirlenemeyen bir kamyonet sıkıştırdı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil önce bariyerlere, ardından dağın yamacına çarptı.

Kaza sonucu otomobil sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan Abdulsamed G. (24), Emirhan G. (15), Polat Emir G. (24) ile Arzu G. (41) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken, Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.