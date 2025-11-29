Tarsus Belediyesi Malta’da onurlandırıldı

Turizm, kültürel iş birliği ve Akdeniz birliğini güçlendirmeye yönelik örnek girişimleri nedeniyle Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Malta Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Malta Cumhurbaşkanı tarafından onurlandırıldı.

Tören sırasında Malta Cumhurbaşkanı, Başkan Ali Boltaç’ın Akdeniz kentleri arasındaki ilişkileri geliştirme konusundaki vizyoner çalışmalarını ve Tarsus’un tarihî ve kültürel değerlerini uluslararası alanda öne çıkarma çabalarını takdirle karşıladığını ifade etti.

Başkan Ali Boltaç ise bu ödülün Tarsus halkına ait olduğunu vurgulayarak "Kentimiz binlerce yıllık Akdeniz mirasını taşıyor. Uluslararası bağlarımızı güçlendirmek ve kültürel zenginliklerimizi dünyaya tanıtmak en temel görevlerimiz arasında olmaya devam edecek" dedi.

Ziyaret kapsamında ayrıca turizm, kültürel değişim ve sürdürülebilir bölgesel kalkınma alanlarında gelecekteki iş birliklerine yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.