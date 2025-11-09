Tarsus “karnaval kentine” dönüştü: Tarih, gastronomi, kültür, doğa

BirGün / Mersin

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nce “Toprakta tarih, sofrada tat, sokakta neşe” sloganıyla düzenlenen 4’üncü Uluslararası Tarsus Festivali, bu yıl da yoğun ilgi gördü. Festival için Türkiye’nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından da Tarsus’a akın eden binlerce kişi üç günlük festival boyunca çok sayıda etkinliğe katıldı.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen festival kapsamında atölyeler, söyleşiler, konserler ve gastronomi etkinlikleri de düzenlendi.

ONLARCA ETKİNLİK

Yarenlik Alanı, St. Paul Meydanı, Kültür Park, Kırkkaşık Bedesteni ve Yeryüzü Pazarı gibi kentin en işlek noktaları konserlere, dans gösterilerine, yazar buluşmalarına, atölyelere ve üretici stantlarına ev sahipliği yaptı. Kosova ve Bosna Hersek’ten gelen folklor ekipleri başta olmak üzere, kentin sokakları yüzlerce dansçının gösterileri ile adeta karnaval alanına çevrildi.

Festivalin en yoğun merkezlerinden Kültür Park’ta sanat sergileri, çanak çömlek ve çiçek ekim atölyeleri, hayvan sahiplendirme alanı, bilim ve teknoloji etkinlikleri ile spor turnuvaları ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Tarsus’un gastronomi lezzetleri de festival boyunca geniş kitlelerle buluştu.

TADEKA binasında tiyatro, drama ve yaratıcı atölyeler çocuklar ve gençlerle dolarken St. Paul Meydanı’nda düzenlenen kukla yapım atölyesi renkli görüntülere sahne oldu. Yöresel el emeği ürünleri ve Tarsuslu yazarların kitapları da festival ziyaretçilerinin ilgisini çekti.

KARNAVAL KENTİ

Her yaştan yurttaşın akın ettiği festival, Tarsus’un tarihini ve kültürel zenginliğini öne çıkarırken kentte büyük bir hareketlilik ve coşku yarattı. Üç gün botunca süren etkinliklerle Tarsus adeta bir karnaval kentine dönüştü.