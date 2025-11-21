Tarsus-Nepal arasında kültürel köprü

HABER MERKEZİ

Fas’ın labirentler kenti Fes’te düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı’na (FIJET) katılan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, “Barça’daki Adam Messi” belgeselinin yapımcısı Nepalli gazeteci-yapımcı Kiran Marhatta ile bir araya geldi.

Dünya futbolunun efsanesi Lionel Messi’nin kariyer yolculuğunu konu alan belgesele imza atan Marhatta'yı tebrik eden Boltaç, kültür–spor işbirliğinin şehirlerin tanıtımında büyük rol oynadığını vurguladı. Başkan Boltaç, buluşmayı Nepal ve Tarsus arasında yeni bir kültürel köprü olarak değerlendirdi.

Marhatta, özel çekimlerle yaptığı belgesel nedeniyle ülkesi Nepal’i dünya sahnesinde temsil eden önemli bir isim hâline gelmişti.

KADİM KENT TARSUS TANITILDI

18 Kasım’da başlayan ve 24 Kasım’da son bulacak olan fuarda çeşitli temaslarda bulunan Boltaç, “Turizmin Oscar’ı” olarak kabul edilen Golden Apple ödülüne sahip olan kadim kent Tarsus’u, bu önemli organizasyonda 120 ülkeden gelen katılımcılara anlatma fırsatı elde etti.

CHP’li Başkan Tarsus’un tarihini, kültürel mirasını ve turizm potansiyelini uluslararası sahnede tanıtmaya devam edeceklerini kaydetti.