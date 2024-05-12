Tarsus sağanak yağmurda sular altında kaldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Meteorolojinin uyarısının ardından Mersin’in Tarsus ilçesinde şiddetli yağmur etkili oldu. Kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Kızılmurat Mahallesi’ndeki Kubatpaşa Medresesi önündeki Hz. Daniyal Meydanı su ile kaplandı.

Anıt ile Gazipaşa mahallelerinde bazı noktaların yanı sıra Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Hali de sular altında kaldı. Aralıklarla devam eden yağmur hayatı olumsuz etkilerken, belediye ekiplerinin tıkanan giderleri açmak için çalışma başlattığı bildirildi.