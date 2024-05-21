Tarsus Şehir Tiyatrosu’nun faaliyetleri durduruldu

Tarsus Şehir Tiyatrosu’nun faaliyetleri hiçbir gerekçe gösterilmeden durduruldu. Genel sanat yönetmeni ve oyuncular ‘idari lüzum’ gerekçesiyle nikah salonu, çay ocağı, park ve bahçeler gibi belediyenin farklı birimlerinde görevlendirildi.

Işıl ÇALIŞKAN

2019 yılından bu yana onlarca oyunu tiyatroseverlerle buluşturan Tarsus Şehir Tiyatrosu, belediye başkanının değişmesiyle faaliyetlerini durdurmasıyla gündeme geldi. Önceki dönem CHP’li Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından kurulan tiyatronun çalışmaları yeni CHP’li Belediye Başkanı Ali Boltaç tarafından 1 Nisan itibarıyla durduruldu.

Tiyatro oyunlarının çalışmaları ve ücretsiz tüm kurslara son verildi. 20 Mayıs itibarıyla ise genel sanat yönetmeni dahil olmak üzere tiyatrocular ve emekçiler belediyenin farklı birimlerinde görevlendirildi. Konservatuvar mezunu bir oyuncu görevlendirmenin ardından istifa etti. Sürece dair tiyatro personeline hiçbir gerekçe gösterilmediği ve Başkan Boltaç ile tiyatronun akıbetine dair görüşme taleplerine dönülmediği öğrenildi.

Tiyatronun Genel Sanat Yönetmeni Veterinerlik Müdürlüğü Köpek Bakım ve Islah Evi’ne gönderildi. Oyuncular ise çay ocağı, yazı işleri, nikah salonu, kadın sığınma evi, basın yayın ve halkla ilişkiler, sağlık hizmetleri kütüphane birimlerine görevlendirildi. Kalem Personeli Park ve Bahçeler Müdürlüğünde, Teşrifat Personeli Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nde görevlendirildi.

5 yıldır faaliyetlerini sürdüren Tarsus Şehir Tiyatrosu ‘Ezop’, ‘Çirkin’, 'Çehov Vodvil’, ‘Neden’, ‘Masal Gülleri’ oyunlarıyla 236 kez sahne aldı. Pandemiye rağmen sahnelerini kapatmayan Tarsus Şehir Tiyatrosu ülkenin dört bir yanından özel ve şehir tiyatrolarını sahnesinde ağırladı. Farklı yaş gruplarında çocuk ve gençlere Drama, Tiyatro ve Konservatuar Hazırlık Kursları düzenleyerek 500 kişiye hizmet verdi. Kurulduğu günden beri ulaştığı toplam seyirci sayısı 34 bin 200 kişi.