Tarsus'ta 19 Mayıs kutlamaları iptal edildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde can kayıplarının yaşandığı silahlı saldırının ardından, ilçede 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için düzenlenecek resmi kutlama programları durduruldu.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ilçede gerçekleştirilmesi planlanan tüm konser ve etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

Boltaç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Toplumumuzun vicdanını yaralayan bu menfur saldırıyı ve yaşanan vahşeti en güçlü şekilde kınıyor; adaletin en kısa sürede tecelli etmesini temenni ediyoruz. Yaşadığımız bu derin üzüntü nedeniyle, gerçekleştirilmesi planlanan tüm etkinlik ve konser programlarımız iptal edilmiştir. Acımız büyük. Hayatını kaybeden hemşehrilerime Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."