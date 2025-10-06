Tarsus'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 72 yaşındaki Kerim Uyar yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde eski Ankara karayolu Özbek Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan 5 kişi, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı.

Sağlık ekibinin kontrolünde araçtan çıkarılan 5 kişiden 72 yaşındaki Kerim Uyar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Her iki araçta yaralanan M.Ç. (44), A.U.(19), D.A. (16) ve Y.Ç. (41), ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerindeki çalışmanın ardından Özbek'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Öte yandan kazada iki köpeğin de öldüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.