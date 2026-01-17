Tarsus'ta bir evden 168 ton çöp çıktı
Mersin’in Tarsus ilçesinde mahalle sakinlerinin kötü koku şikâyeti üzerine bir evde yapılan incelemede tonlarca atık biriktirildiği belirlendi. Belediye ekiplerinin çalışmasıyla evden 168 ton çöp çıkarılırken, temizlik işlemlerinin ardından çevrede dezenfeksiyon yapıldı.
Tarsus Belediyesinin açıklamasına göre, Şehit Kerim Mahallesi sakinleri, müstakil evden kötü koku yayıldığı şikayetiyle belediyeye başvurdu.
İhbar üzerine çalışma başlatan zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde çok miktarda atık istiflendiğini belirledi.
Ekiplerin uzun uğraşlarıyla evden toplanan 168 ton çöp, kamyonlarla döküm alanına taşındı.
Atıkların çıkarılmasının ardından ev ve çevresinde temizlik yapıldı.
Mahalle sakinleri, ekiplere teşekkür etti.