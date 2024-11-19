Tarsus'ta boş arazide yüzlerce ölü tavuk bulundu: İnceleme başlatıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde boş arazide yüzlerce ölü tavuk, üst üste gelecek şekilde bırakılmış halde bulundu.

Tavukları bırakan kişilerin tespit edilmesi ve hayvanların ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olay, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Topaklı ve Beylice mahallelerinin sınırında bulunan boş arazide meydana geldi.

Gündüz saatlerinde bölgede dolaşan vatandaşlar, yüzlerce ölü tavuğun üst üste yığın oluşturacak şekilde boş araziye bırakıldığını görünce durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ölü tavukları bölgeden kaldıran ekipler, bırakan kişilerin tespit edilmesi ve hayvanların ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.