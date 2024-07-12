Tarsus'ta muz yüklü TIR devrildi; kaza kamerada
Kaynak: DHA
MERSİN'in Tarsus ilçesinde muz yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken, kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Şahin Mahallesi Tarsus Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Ali D. (49) yönetimindeki 33 DHA 88 plakalı muz yüklü TIR, Tarsus’tan Adana’ya doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.
Kazada TIR şoförü Ali D. hafif yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis, güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlattı.