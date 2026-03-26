Tarsuslular, çimento fabrikasına karşı birleşti

ABİDİN YAĞMUR

Mersin’in Tarsus ilçesinde vatandaşlar, 14 kırsal mahalleyi etkileyecek olan çimento fabrikasına karşı eylem yaptı. Eyleme Tarsuslu siyasetçilerden CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz ve Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da destek verdi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde 980 milyon TL yatırım maliyetiyle yapılmak istenen çimento fabrikası hem yerleşim alanlarının ortasında kalması hem de tarım alanlarına ve doğal yaşam alanlarına etki etme riski nedeniyle yöre halkının tepkisini çekiyor.

Çimento fabrikası Çukurbağ ve Sanlıca köyleri sınırlarına isabet ediyor ancak bu kırsal mahallelere komşu olan Keşli, Eminlik, Kuşçular, Emirler, Kozoluk, Gömmece, Çokak, Çavuşlu, Koçmarlı, Yanıkkışla, Karakütük ve Yeniköy kırsal mahallelerinin de çimento fabrikasının kirletici unsurlarından etkilenmesi riski çok yüksek.

Ayrıca proje alanına 4 kilometre mesafede vaşak, yaban keçisi gibi koruma altındaki türlerin yaşadığı Hopur Topaşır Yaban Hayatı Geliştirme Sahası bulunuyor.

Yörede çimento fabrikası kurmak isteyen firma Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünün gözetiminde Sanlıca köyünde ÇED halk bilgilendirme toplantısı yapmak istedi. Yöre sakinleri, toplantıya katılmadı. Şirket yetkililerinin ÇED toplantısına katılmayan yöre sakinleri köy meydanında toplandı. Yöre sakinleri, “Çimento fabrikası istemiyoruz”, “Çimento sizin olsun ormanlar bizim”, “Temiz bir dünyaya ihtiyacımız var” yazılı pankartlar açtı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz da Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri ile görüşerek toplantının yapılmadığını, halkın yörede çimento fabrikası istemediğini, bu nedenle halkın toplantıya girmediğini tutanak altına alarak imzalanmasını sağladı.

İKTİDARA ÇAĞRI

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Ben buraya CHP üyesi, grup başkanvekili olarak değil, Tarsus’u, doğayı seven bir vatandaş olarak, bir milletvekili olarak geldim. Artık yeter. 14 köyün ortasında çimento fabrikasının ne işi var! 14 köy, bu güzel ladin ağaçları, çam ağaçları, zeytin ağaçları, incir ağaçları, asmalar tozla kaplanacak. İktidara sesleniyoruz. Buraya bir toz yollayacaksanız gübrenin tozunu yollayın. Buraya akan bir şey yollayacaksınız fabrikanın kirli sularını değil, çiftçiye vergisiz akaryakıt, mazot yollayın. Artık yeter. Bu memlekete bizim. Bu topraklar bizim. Bu ülke 86 tane müteahhitten, yandaş sanayiciden ibadet değil. 86 milyondan ibaret. Biz buradayız” dedi.

Eyleme destek veren CHP Parti Meclisi Üyesi Ozan Varal, proje için halkın rızasının olmadığını belirterek, “Halkın yaşam alanlarının olduğu hiçbir bölgede sermayeninin, rantın halkı sömürmesine müsaade etmeyeceğiz. Burası tüm halkın, Tarsus’un, Mersin’in, Adana’nın yaşam alanı” diye konuştu.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da, “Yatırıma karşı değiliz. Ama bu yatırım eğer doğaya zarar veriyorsa, hayvancılığa zarar veriyorsa, su kaynaklarımızı bitiriyorsa bu yatırımın karşısında olmaya devam edeceğiz. Biz bu süreci 3 sene önce de yaşadık. Şimdi aynı firma, aynı taleplerle farklı 2 mahallede talebini yerine getirmeye çalışıyor. Siyasi parti ayırmaksızın bugün herkes burada. Umut ediyorum ki ülkeyi yönetenler de bu halkın sesine kulak verecektir ve bu işten vazgeçilecektir” ifadelerini kullandı.

CHP Tarsus İlçe Başkanı Yusuf Tıbık da çimento fabrikasının yöredeki tarım ve hayvancılığa zarar vereceğini belirterek “Çimento fabrikasını istemiyoruz” dedi.